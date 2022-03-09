На блокпостах Львова продовжують затримувати підозрілих осіб: що відомо

Так, на один із блокпостів підійшли небайдужі і повідомили про багатодітну сім'ю, яка підозріло поводиться. Виявилося, що чоловік є прихильником радянських диктаторів, "руського міра". Він часто відвідував Росію і фотографувався там у формі МНС РФ.

Крім того, патрульні зупинили автомобіль на вулиці Зеленій. Водій поводився дивно. У нього в телефоні виявили російський прапор. Він зізнався, що має рідного брата в країні агресора.

На блокпості також зупинили особу з копією військового квитка Росії. Він сказав, що служив оператором переносного зенітно-ракетного комплексу. Чоловік запевняв, що вже 20 років живе в Україні, але його акцент свідчив зовсім про інше. З'ясувалося, що він змінював прізвище. Особи, які їхали з ним плуталися у тому, куди прямують.

Також прийшов виклик про чоловіка, який неадекватно поводиться і погрожує ножем. Патрульні негайно приїхали і затримали невідомого. У нього виявили піротехнічний засіб, а також фото різних місць та креслення на картах, переписки з особами із Росії та часті дзвінки на російські номери.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Всіх цих осіб затримали і далі ними займалися співробітники відділу поліції та СБУ.