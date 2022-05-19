Блокувань українського контенту у Facebook та Instagram буде значно менше, - Федоров

Український контент у Facebook та Instagram блокуватимуть значно менше. Зокрема, це стосується матеріалів про полк "Азов".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Про це він розповів після зустрічі з Ніком Клеггом - президентом Meta з глобальних питань.
Федоров зазначив, що наразі вже досягли певних домовленостей і багато рішень буде у найближчий час.
Нагадаємо, окупаційна адміністрація Херсонської області має намір заборонити соціальні мережі, які на їхню думку шкодять стабільності в регіоні.
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