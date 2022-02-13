Блокування РФ портів у Чорному та Азовському морях: Україна шукає безпечні коридори

Державне підприємство "Держгідрографія" проводить позаплановий промір глибин у Чорному морі для визначення морського коридору. Роботи проводяться, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі блокування Росією чорноморських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України .

Як зазначили у відомстві, позапланові проміри глибин проводяться в північно-західній частині Чорного моря. "Держгідрографія" уточнює характер і структуру рельєфу дна в цьому районі. Роботи проходитимуть до 14 лютого.

"Ці роботи проводяться у зв'язку з незаконним закриттям морського району для проведення військових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України", - підкреслили в Міністерстві.

Там також зазначили, що через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки торговим суднам рекомендується використовувати морський коридор в районі Дністровської банки. Він знаходиться між західним кордоном району навчань РФ і південно-східним краєм Дністровської банки.