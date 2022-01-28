Блокування Німеччиною поставок зброї в Україну: у Білому домі пояснили, як реагують

У Білому домі пояснили, як реагують на блокування Німеччиною поставок зброї в Україну. Про це розповіла прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Джен Псакі у вемя брифінгу.

Псакі зазначила, що Німеччина достатньо робить для підтримки миру в Україні. Тому в Білому домі переконані, що ця країна єдина з США в питанні стримування російської загрози.

"Головне - це єдність проти войовничої риторики, нарощування військ і потенційного вторгнення Росії в суверенну державу Україну. Ми прийшли до висновку, що Німеччина в значній мірі єдина з нами в цих зусиллях, як і інші європейські країни", - заявила Псакі.

