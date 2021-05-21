Блокував військові кораблі в Криму: в Україні судитимуть офіцера ЧФ Росії

Слідчі Служби безпеки України завершили розслідування справи командира 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Росії. Його підозрюють у блокаді українських кораблів на початку окупації Криму.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора .

Повідомляється, що йому інкримінують умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, а також ведення агресивної війни.

За даними слідства, 28 лютого на підставі наказів цього офіцера озброєні російські військові оточили Севастопольський загін морської охорони Державної прикордонної служби України. Під загрозою застосування зброї вони блокували пропуск українських прикордонників на територію військової частини.

Також за його розпорядженням на зовнішньому рейді Балаклавської бухти Севастополя розмістили малий ракетний катер, щоб заблокувати вихід корабельно-катерного складу прикордонної служби. Протягом того ж дня російські судна також заблокували вихід зі Стрілецької бухти Севастополя корветів "Луцьк" і "Хмельницький", підводного човна "Запоріжжя", корабля управління "Донбас", ракетного корвета "Придніпров'я" і ракетного катера "Прилуки".

Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті. За даними джерел РБК-Україна, мова йде про колишнього командира 41-ї бригади ракетних кораблів Олександра Толмачова. Він подав у відставку в 2015 році і зараз нібито завідує військовим архівом з дислокацією на території Криму.