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Блоки АЕС зупиняються через падіння споживання, - Герус

Новини » Енергетика   

Герус пообіцяв, що віялових відключень електроенергії в країні не буде

В Україні зупиняються блоки АЕС через зниження споживання електроенергії. Про це заявив народний депутат, глава енергетичного комітету Верховної ради Андрій Герус в ефірі телеканалу "НАШ", передає РБК-Україна.

"Зараз питання не в тому, що потрібно обмежувати "Енергоатом", я допускаю, що це обґрунтовано і необхідно. Питання в тому, в яких масштабах це робити", - заявив Герус.

Він також підкреслив, що віялових відключень електроенергії в країні не буде.

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Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5%.

Раніше виконуючий обов'язки президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив про підтримку нового енергетичного балансу, зазначивши, що вважає його безпечним для експлуатації енергоблоків.