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Голова "Енергоатому" висловився у підтримку нового енергобалансу

Новини » Енергетика     08.05.2020 - 13:16
Голова "Енергоатому" висловився у підтримку нового енергобалансу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами Котіна, наразі першочерговим завданням є стабілізація роботи енергоринку

Виконуючий обов'язки президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підтримує прийнятий Кабінетом міністрів енергетичний баланс і вважає його безпечним для експлуатації енергоблоків. Про це він заявив під час селекторної наради в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища, передає РБК-Україна.

"Ми під такий баланс зупинимо три енергоблоки, ми будемо мати ситуацію, коли всі інші енергоблоки будуть працювати на потужності, близькою до номінального рівня. Ми, безумовно готові цей баланс виконати, у нас немає ніяких сумнівів, що це повністю безпечне рішення для експлуатації енергоблоків. Що стосується в цілому ситуації, то ми підтримуємо і вживаємо заходів, який приймає і Кабмін, і антикризовий штаб, і міністерство для нас", - сказав він.

За словами Котіна, наразі першочерговим завданням є стабілізація роботи енергоринку, в тому числі, стабілізація фінансової ситуації.

"В першу чергу потрібна економічна стабілізація на енергоринку для того, щоб ми отримували повний обсяг оплати за нашу електроенергію, який ми пускаємо в енергосистему. Для нас є питання скорочення нашого балансу, але водночас це вимога з боку оператора, який ми повинні виконувати і це призведе до стабілізації фінансової", - заявив він.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України затвердило новий прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5% - до 138 млрд кВт/год. Новий енергобаланс повинен вирішити проблеми в окремих галузях енергетики.

Зокрема, в атомній енергетиці - регулярну зміну навантажень на блоки АЕС з-за падіння попиту, проведення ремонтних робіт на АЕС, які тривалий час відкладали. У вугільній енергетиці - вимушені зупинки роботи шахт і приблизно 40 тис. шахтарів, а також рекордну кількість вугілля на складах, яке сформувалося за збільшення імпорту вугілля. В гідроенергетиці - зменшення генерації (до 40%) з-за недостатньо високого рівня води в річках у зв'язку з нестачею опадів взимку і навесні.

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