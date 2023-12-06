Блокада границы польскими перевозчиками задерживает военную помощь ВСУ, - Reuters

Из-за блокады границы польскими перевозчиками благотворительные и неправительственные организации, оказывающие военную помощь Вооруженным силам Украины, столкнулись с недельными задержками критически важных поставок беспилотников, электроники и пикапов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщил агентству руководитель крупнейшего в Украине благотворительного фонда помощи военным "Вернись живым" Тарас Чмут, десятки систем ночного видения и пикапов, а также сотни беспилотников, закупленных фондом, застряли на границе на несколько недель.

"Это не очень хорошо, потому что они привязаны к проектам, терминам и дедлайнам. Что-то продвигается, но медленнее, чем раньше", - отметил Чмут.

По его словам, фонд "Вернись живым" пытается договориться с польскими властями о беспрепятственном прохождении их помощи, поскольку у Киева нет другого выбора, кроме как импортировать много необходимых вещей из-за границы.

"Пикапы все приходят из-за границы, комплекты ночного видения все приходят из-за границы... Беспилотники FPV вообще приходят из-за границы, и это (блокада границы - ред.) тормозит нашу работу", - отметил руководитель фонда.

В свою очередь руководитель некоммерческого предприятия "Инженерный корпус", производящего различные виды оборудования для ВСУ, Виктор Долгопятов заявил, что протесты на границе также влияют на производителей военной техники.

"Если блокада будет продолжаться, это может стать и становится большой проблемой", - подчеркнул он.

По словам Долгопятова, блокада границы привела к задержке поставок деталей для машин на его заводе, а также компонентов для блоков питания, которые используются в двигателях беспилотников и радиостанциях.

"Я убежден, что большое количество деталей, которые идут на предприятия частного сектора, работающие над оборонными проектами, к сожалению сейчас стоят на границе", - отметил он.

Руководитель предприятия добавил, что польские перевозчики, пропускающие военные грузы, часто не делают этого с товарами двойного назначения для поддержки военных усилий.

Потенциальный способ обойти блокаду - перевозить грузы обычными автомобилями, а не грузовиками, но это гораздо дороже.

Анатолий Акулов, руководитель благотворительного фонда "Украина в броне", что доставляет как военную, так и гуманитарную помощь, рассказал, что стоимость перевозки из Польши в Украину, обычно составляет 1700-2300 долларов за контейнер, в ноябре выросла до около 5000 долларов.

По его словам, доставка деталей для беспилотников и гуманитарных грузов задерживается. Грузы рыболовных сеток, предназначенных для использования в качестве сеток против беспилотников, ждут на границе третью неделю.

"Для того чтобы привезти подержанные рыболовные сетки для защиты наших солдат от российских беспилотников, мне нужно по меньшей мере 10 тысяч долларов", - пояснил Акулов.

Блокада границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. В настоящее время движение грузовиков ограничено на четырех пунктах пропуска на границе с Польшей.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.

Также добавим, что государственный бюджет Украины за ноябрь 2023 потерял 9,3 млрд гривен поступлений таможенных платежей из-за блокады трех пропускных пунктов на границе с Польшей.

Вчера послы стран Балтии в Варшаве выразили польским властям свое недовольство тем, что польские перевозчики блокируют движение грузовиков на границе с Украиной.