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Блокада границы. В Польше нашли решение, чтобы оружие и гуманитарка шли без задержек

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска, которого цитирует TVN24.

Он отметил, что Польша должна обеспечить полную пропускную способность

Туск объяснил, что нововведение "будет означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной".

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Вчера президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

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Дональд ТускПольшаГраница с Украиной