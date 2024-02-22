Блокада границы. В Польше нашли решение, чтобы оружие и гуманитарка шли без задержек

Он отметил, что Польша должна обеспечить полную пропускную способность

Туск объяснил, что нововведение "будет означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной".

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Вчера президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.