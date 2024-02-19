Блокада границы Польши и Украины: в ЕК анонсировали встречу Координационной платформы

Европейская комиссия уже завтра, 20 февраля, проведет встречу Координационной платформы по вопросу возобновления импорта украинской агропродукции в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ЕК Олофа Гилла в ходе брифинга .

Комментируя протесты на границе Польши и Украины, он напомнил, что в демократических странах соблюдают право на мирные демонстрации. Но в ходе подобных демонстраций нет места насилию - за это отвечают власти стран-членов.

"Наиболее эффективным форумом, который может рассмотреть эти сложные проблемы (запрет импорта агропродукции из Украины и блокада границы - ред.) и найти длительные решения на среднюю и более отдаленную перспективу, является общая Координационная платформа, которая встретится уже завтра", - рассказал Гилл.

Он пообещал, что Еврокомиссия предоставит информацию об итогах встречи Координационной платформы.

Что предшествовало

Напомним, еще в прошлом году Польша прекратила импорт украинской агропродукции. Это было связано с тем, что подобные поставки сильно влияли на цены внутри страны и вызывали недовольство у фермеров.

При этом фермеров не устроили и такие ограничения. Недавно они в очередной раз начали блокаду границы Польши с Украиной на ряде пунктов пропуска, из-за чего сильно усложнили движение грузовиков.

Завтра, 20 февраля, фермеры планируют заблокировать уже все пункты пропуска на границе с Украиной.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.