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Блок правых партий Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле

Фото: Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Блок правых партий под руководством бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху побеждает на досрочных парламентских выборах в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По результатам обработки 97% бюллетеней право-религиозный лагерь Нетаньяху получает большинство мест в кнессете - 65 из 120, сообщили в среду, 2 ноября, местные СМИ. Согласно предварительным данным, наибольшее количество мандатов - 32 - достанется национал-либеральной партии экс-премьера "Ликуд".

На втором месте находится партия действующего премьера Яира Лапида "Еш атид", которая займет в парламенте 24 места. Для Биньямина Нетаньяху решающее значение будет иметь ультраправая партия "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.

Ожидается, что она получит 14 депутатских мандатов и станет третьей по величине партией в парламенте. Правоэкстремистский союз позволяет Нетаньяху вновь возглавить правительство Израиля.

Напомним, явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%, всего проголосовали почти 5 млн израильтян. Это самая высокая явка с 2015 года.

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ИзраильНетаньяху