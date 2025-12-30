Активистка "публично обратилась" к СБУ по поводу громких заявлений Безуглой

По ее словам, отдельные публикации и выступления Марьяны Безуглой могут носить коммерческий характер.

Ссылаясь на источники из политической среды, Кушнир отмечает, что стоимость определенных сообщений нардепа в соцсетях, комментариев с персональными упоминаниями и выступлений в парламенте якобы измеряется тысячами долларов.

Также активистка приводит эпизоды из политической деятельности Безуглой с момента ее избрания в Верховную Раду. В частности, Светлана Кушнир пишет, что во время избирательной кампании в Оболонском районе Киева общественная сеть "Опора" фиксировала раздачу брендированной продукции за подписку на страницы кандидата в социальных сетях.

Отдельное внимание Кушнир уделила заявлениям Марьяны Безуглой после начала полномасштабного вторжения РФ, в том числе ее критике военного руководства Украины.

Активистка рассказывает, что сначала объектом таких заявлений был тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а впоследствии - действующий главнокомандующий Александр Сырский.

"Безуглая публично заявляла о наличии системных проблем в армии и обращалась в ГБР с жалобами на Сырского, связывая это с препятствованием ее депутатской деятельности", - отметила Кушнир.

Также журналистка вспомнила события лета 2022 года во время боев за Северодонецк и Лисичанск, ссылаясь на публикации в открытых источниках. Речь шла о пребывании депутата Марьяны Безуглой на командных пунктах ВСУ, что якобы "сорвало эвакуацию" мирного населения из города.

Отдельно Кушнир обратила внимание на заявления Безуглой после ракетных обстрелов 26 августа 2024 года, когда депутат высказывала версию об обстоятельствах потери истребителя F-16, который якобы "был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями". Впоследствии эту информацию опровергло командование Воздушных сил ВСУ.

Кушнир также отмечает, что после ряда скандалов Безуглая была уволена с должности заместителя председателя профильного парламентского комитета, а ее деятельность стала предметом обращений в правоохранительные органы.

"Несмотря на это, Безуглая до сих пор остается народным депутатом и продолжает публичную деятельность", - отмечает активистка, задавая вопрос об отсутствии правовой оценки действий парламентария.

Свое сообщение Светлана Кушнир назвала "публичным обращением" в Службу безопасности Украины с требованием возбудить против Марьяны Безуглой уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).