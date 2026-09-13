Блогеры рекламировали фейковые лекарства для похудения: в Украине разоблачили схему на 5 млн долларов

Что это за препарат

По данным следствия, дельцы наладили масштабное производство и продажу по всей Украине фейкового препарата для похудения Biopatid с действующим веществом тирзепатид. Его сбывали без разрешений, регистрации и сертификации.

Главное вещество неизвестного происхождения было завезено из Китая.

Чтобы скрыть, что это действительно, подконтрольный брокер оформлял груз как обычную пищевую добавку. Далее сырье пускали в дело в подпольной лаборатории – без какого-либо контроля качества.

Фото: Владелец киевской клиники производство и продажа по всей Украине фейкового препарата (СБУ, t.me/pgo_gov_ua)

Как работала схема

Для сбыта создали сайт и страницы в соцсетях, наняли менеджеров по продажам. Препарат активно рекламировали и предлагали косметологическим кабинетам, клиникам и врачам.

Чтобы повысить доверие к фейковому средству, к его раскрутке привлекали публичных лиц – блоггеров и актеров. Именно через них препарат продвигался на широкую аудиторию.

Заказчикам средство отправляли без требуемого температурного режима. При этом наживались безумно: сырье на один флакон стоило около 17 долларов, а продавали его до 1200 долларов.

Только с начала года на этом заработали более 5 миллионов долларов.

Кто причастен

Среди подозреваемых – организатор схемы и владелец подпольной лаборатории, владелица известной киевской клиники, таможенный брокер, а также работники лаборатории, упаковщики и менеджеры по продажам.

Отдельную роль сыграла владелица клиники. Зная, что препарат незаконный, она все равно рекламировала его среди коллег, на профильных учениях и в соцсетях.

Что нашли во время обысков

Правоохранители провели более 250 обысков – в Киеве и области, Днепре, Запорожье, Одессе, Полтаве и других городах. Они изъяли сам фальсификат и сырье, оборудование лаборатории, технику, а также наличные деньги в разной валюте почти на 15 миллионов гривен, дорогие автомобили и другое имущество.

Фото: Владелец киевской клиники производство и продажа по всей Украине фейкового препарата (СБУ, t.me/pgo_gov_ua)

Сейчас следователи решают, какие меры предосторожности избрать подозреваемым. Также они выясняют, откуда поступало сырье и кто мог пострадать от этого препарата.