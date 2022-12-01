Близко к рекорду. Сколько международной помощи получила Украина за последний месяц

За ноябрь 2022 года Украина привлекла 151 млрд гривен внешней финансовой поддержки. Она состоит из кредитов и грантов, не требующих возврата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.

"Не рекорд (в августе было 172 млрд гривен), но второе место", - отметил депутат. Железняк напомнил, что Национальный банк Украины "напечатал" 30 млрд гривен. Военные облигации принесли в бюджет еще 26,3 млрд гривен. "То есть 207 млрд гривен мы привлекли за ноябрь без налогов и сборов", - сообщил член финансового комитета Рады.