Около 50% энергоинфраструктуры Украины значительно повреждено, часть уничтожена, - Кубраков
Около половины критической электроэнергетической инфраструктуры в Украине "значительно повреждено" в результате обстрелов РФ. Некоторые объекты были полностью разрушены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова в комментарии CNN.
"Около 50% критической электроэнергетической инфраструктуры Украины было значительно повреждено, а некоторая была полностью разрушительна", - заявил Кубраков.
Украина использовала "большие мешки с песком" для защиты объектов, добавил он.
Как отмечает издание, в ежедневном отчете об энергетической ситуации по всей стране "Укрэнерго" утверждало, что ситуация "остается сложной, но контролируемой".
Однако в компании признали, что "все тепловые и гидроэлектростанции частично повреждены", а оккупированная Запорожская АЭС "не поставляет электроэнергию в сеть".
В компании отметили, что в выходные не произойдет "значительного улучшения" по возобновлению электроснабжения по всей стране. Российские обстрелы и ракетные удары продолжают оказывать влияние на энергетическую инфраструктуру Украины, добавляют в CNN.
Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за вражеских обстрелов.
Напомним, что уже практически два месяца Россия регулярно наносит массированные ракетные удары по украинской энергосистеме. Враг выпустил уже более трехсот ракет и дронов по объектам энергетики за это время.
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