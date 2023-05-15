Около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине

Больше всего респондентов, видящих такую готовность руководства России, представлено среди граждан 25-39 лет (34%) и тех, кто считает, что страна движется по неверному пути.

Около трети (29%) опрошенных считают оправданным использование Россией ядерного оружия против Украины. Однако чуть более половины (56%) - полагают, что применение такого вида вооружений не может быть оправдано.

Опрос "Левада-центра" проведен 20 -26 апреля 2023 года среди 1623 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.