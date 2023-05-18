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Около 20% для бизнеса и 30% для населения: под какой процент банки выдают кредиты

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Украина, Четверг 18 мая 2023 12:13
Около 20% для бизнеса и 30% для населения: под какой процент банки выдают кредиты Фото: ставки по кредитам для населения составляют 30%, для бизнеса – 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Стоимость кредитов почти стабилизировалась. За квартал I квартала 2023 года ставки по потребительским кредитам физическим лицам колебались в среднем около 30% годовых, по кредитам предприятиям - около 20% годовых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (I квартал 2023 года).

По данным НБУ, несколько выше ставки были по кредитам крупным предприятиям как генерирующим высший риск концентрации для банка и не подпадающим под ограничение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Около 20% для бизнеса и 30% для населения: под какой процент банки выдают кредиты

Объем чистых гривневых кредитов субъектам хозяйствования снизился на 4,8% за I квартал. Наибольшее снижение гривневого кредитования бизнеса произошло в ПриватБанке и иностранных банках - на 8,4% и 6,2%.

Около 20% для бизнеса и 30% для населения: под какой процент банки выдают кредиты

Снижение чистых гривневых кредитов физическим лицам замедлилось до 1,9%.

Около 20% для бизнеса и 30% для населения: под какой процент банки выдают кредиты

Напомним, по данным НБУ, банки существенно улучшили свои ожидания развития кредитования в Украине. Во II квартале банкиры прогнозируют рост спроса на розничные кредиты, а больше всего - на ипотеку.

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