Близький до Коломойського нардеп оформив на себе великого дорожнього підрядника

Видання "Наші Гроші" пов'язувало "Хмельницьке ШБУ-56" із депутатом Лабазюком ще у 2017 році, проте до січня 2022 року компанія була оформлена на інших осіб.

Нардеп Лабазюк оформив контроль над ТОВ "Сток Центр", яке, у свою чергу, володіє 99,95% "Хмельницького ШБУ-56".

За даними "Наших Грошей", у 2021 році "Хмельницьке ШБУ-56" увійшло до топ-6 найбільших отримувачів грошей у держпрограмах з будівництва доріг.

Компанія заробила завдяки тендерам 5,23 млрд грн, збільшивши виторг у 2 рази. Для порівняння у 2020 році "Хмельницьке ШБУ-56" отримало з бюджету на будівництво доріг 2,74 млрд грн.