Близький до Коломойського нардеп оформив на себе великого дорожнього підрядника

Народний депутат (група "За майбутнє") Сергій Лабазюк 19 січня став кінцевим бенефіціарним власником Хмельницького ШБУ-56 - одного з найбільших підрядників у дорожньому будівництві.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції про бенефіціарних власників підприємств.
Видання "Наші Гроші" пов'язувало "Хмельницьке ШБУ-56" із депутатом Лабазюком ще у 2017 році, проте до січня 2022 року компанія була оформлена на інших осіб.
Нардеп Лабазюк оформив контроль над ТОВ "Сток Центр", яке, у свою чергу, володіє 99,95% "Хмельницького ШБУ-56".
За даними "Наших Грошей", у 2021 році "Хмельницьке ШБУ-56" увійшло до топ-6 найбільших отримувачів грошей у держпрограмах з будівництва доріг.
Компанія заробила завдяки тендерам 5,23 млрд грн, збільшивши виторг у 2 рази. Для порівняння у 2020 році "Хмельницьке ШБУ-56" отримало з бюджету на будівництво доріг 2,74 млрд грн.
Нагадаємо, депутатська група "За Майбутнє" контролюється Ігорем Палицею - бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського. Група є головним союзником президентської фракції "Слуга народу" у парламенті.
Як повідомлялося, у 2020 році "ПБС" збільшила доходи вчетверо завдяки участі у державному будівництві доріг. За даними ЗМІ, ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Іванну Непік.