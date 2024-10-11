Ближний пригород. За сколько можно купить квартиру под Киевом и выгодно ли это

Где самые дешевые квартиры в пригороде Киева

По данным ресурса ЛУН, самым дешевым в пригороде Киева есть жилье в Гостомеле. Средняя стоимость 1 кв. м составляет 695 долларов. Однокомнатные квартиры на вторичном рынке можно купить за 25 тыс. долларов, двухкомнатные – 44,5 тыс. долларов.

"Еще до войны предложения в Гостомеле существенно отличались в цене от Киева. Но после боевых действий во время полномасштабного вторжения эта разница в цене стала более существенной. Это связано с ужасными картинами разрушенных зданий, которые еще не все восстановлены, это останавливает инвесторов", – говорит эксперт по недвижимости Елена Бондарук.

Несколько дороже стоимость недвижимости в Буче. Здесь 1 кв. м жилья стоит 844 доллара. Средняя цена однокомнатной квартиры составляет 33 тыс. долларов, двухкомнатной – 48,4 тыс. долларов, трехкомнатной – 75 тыс. долларов.

Следующим в рейтинге доступного жилья в пригороде столицы является Ирпень. Средняя стоимость 1 кв. м составляет 950 долларов, однокомнатные квартиры продают по 35,9 тыс. долларов, двухкомнатные – 55 тыс. долларов, трехкомнатные – 64 тыс. долларов.

Немного дороже недвижимость в Броварах. Цена за 1 кв. м здесь составляет 979 долларов, стоимость однокомнатных квартир – 40 тыс. долларов, двухкомнатных – 60 тыс. долларов, трехкомнатных – 72,5 тыс. долларов.

В Вышгороде цена за 1 кв. м составляет 1 тыс. долларов. Однокомнатные квартиры продают по 41 тыс. долларов, двухкомнатные – 62,4 тыс. долларов, трехкомнатные – 71,5 тыс. долларов.

Стоимость 1 кв. м в Киеве и пригороде, цены указаны в долларах (скриншот)

Где самая дорогая недвижимость в пригороде столицы

Самая дорогая недвижимость в пригороде столицы в Петропавловской Борщаговке. Здесь средняя стоимость 1 кв. м составляет 1240 долларов. Это всего на 20 долларов дешевле, чем в Святошинском районе столицы и на 200 долларов дороже, чем в Деснянском районе. Однокомнатные квартиры в Петропавловской Борщаговке продают за 47,5 тыс. долларов, двухкомнатные – 70 тыс. долларов.

Немного ниже цены на недвижимость в Софиевской Борщаговке, средняя стоимость 1 кв. м здесь стоит 1210 долларов. Однокомнатные квартиры можно купить за 46 тыс. долларов, двухкомнатные – 67 тыс. долларов, трехкомнатные – 92 тыс. долларов.

"Цены на Борщаговках выше, чем в Деснянском районе, потому что Правый берег, в том числе и пригород, пользуется большим спросом. И учитывая планирование инфраструктуры, то на Софиевской и Петропавловской Борщаговках есть все, что необходимо: это "город в городе", – говорит Бондарук.

Также одной из самых дорогих в пригороде Киева является недвижимость в Вишневом, здесь 1 кв. м в среднем стоит 1,08 тысячи долларов. Однокомнатную квартиру можно купить за 42,5 тыс. долларов, стоимость двухкомнатных квартир – 59 тыс. долларов, трехкомнатных – 78,9 тыс. долларов.

Добавим также, что по данным ресурса Rieltor.ua, в Гатном 1 кв. м стоит 1216 долларов, в среднем однокомнатную квартиру здесь можно купить по цене 48,5 тыс. долларов, двухкомнатную – 77 тыс. долларов.

В Крюковщине 1 кв. м стоит 1107 долларов, однокомнатные квартиры продают за 40 тыс. долларов, двухкомнатные – 64 тыс. долларов.

Выгодно ли покупать жилье в пригороде

"Средняя стоимость 1 кв. м в пригороде на 20% дешевле, чем в Киеве. Но рынок загородной недвижимости предлагает больше бюджетных малометражных квартир, которые пользуются большим спросом", – объясняет Бондарук.

При этом эксперт отмечает, если считать окупаемость – то в Киеве аренда значительно выше, поэтому выгоднее инвестировать в новостройки столицы.

Стоимость квартир в пригороде (скриншот)

Что следует учесть при покупке квартир в пригороде

"Что касается новостроек, нужно обращать внимание на репутацию застройщика – вовремя сдает в эксплуатацию, опыт – сколько сданных объектов", – советует Бондарук.

Также очень важно выяснить, какие тарифы за коммунальные платежи, электричество после сдачи в эксплуатацию. Не платят ли владельцы за электричество по коммерческим тарифам или возлагается ли обязательство на застройщика переподписать договоры с ДТЭК.

"По вторичке важно обратить внимание на состояние коммуникаций, кто обслуживает, кто подает горячую воду, отопление – централизованное или индивидуальное. Важна также транспортная развязка и инфраструктура", – говорит эксперт.