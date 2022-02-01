Близька до Коломойського компанія виграла черговий дорожній тендер на 529 млн гривень

Про це пише РБК-Україна з посиланням на підсумки тендеру Служби автомобільних доріг Закарпатської області, що відбувся на ProZorro.

Окрім "ПБС" у тендері брала участь ще одна компанія - ШБУ-77. Різниця між ціновими пропозиціями двох фірм знову виявилася нижчою за 1%.

Окрім "ПБС" ще одним фаворитом тендерів, близьким до Коломойського, є компанія "Хмельницьке ШБУ-56", яке належить депутату "За Майбутнє" Сергію Лабазюку. Ця компанія у 2021 році за даними "Наших грошей", запрацювала

5,23 млрд грн, що вдвічі більше ніж роком раніше.