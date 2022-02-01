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Близька до Коломойського компанія виграла черговий дорожній тендер на 529 млн гривень

Автор: Наталія Гурковська

Компанія "ПБС", яку контролює близьке оточення олігарха Ігоря Коломойського, 31 січня виграла черговий тендер на ремонт дороги вартістю 529 млн грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на підсумки тендеру Служби автомобільних доріг Закарпатської області, що відбувся на ProZorro.

Окрім "ПБС" у тендері брала участь ще одна компанія - ШБУ-77. Різниця між ціновими пропозиціями двох фірм знову виявилася нижчою за 1%.

Окрім "ПБС" ще одним фаворитом тендерів, близьким до Коломойського, є компанія "Хмельницьке ШБУ-56", яке належить депутату "За Майбутнє" Сергію Лабазюку. Ця компанія у 2021 році за даними "Наших грошей", запрацювала
5,23 млрд грн, що вдвічі більше ніж роком раніше.

Нагадаємо, компанія "ПБС" оточення Коломойського у 2021 році отримала з державного бюджету завдяки тендерам 7,9 млрд грн.

За даними ЗМІ, ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Івану Непік.

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Ігор Коломойский