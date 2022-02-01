Близька до Коломойського компанія виграла черговий дорожній тендер на 529 млн гривень

Компанія "ПБС", яку контролює близьке оточення олігарха Ігоря Коломойського, 31 січня виграла черговий тендер на ремонт дороги вартістю 529 млн грн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на підсумки тендеру Служби автомобільних доріг Закарпатської області, що відбувся на ProZorro.
Окрім "ПБС" у тендері брала участь ще одна компанія - ШБУ-77. Різниця між ціновими пропозиціями двох фірм знову виявилася нижчою за 1%.
Окрім "ПБС" ще одним фаворитом тендерів, близьким до Коломойського, є компанія "Хмельницьке ШБУ-56", яке належить депутату "За Майбутнє" Сергію Лабазюку. Ця компанія у 2021 році за даними "Наших грошей", запрацювала
5,23 млрд грн, що вдвічі більше ніж роком раніше.
Нагадаємо, компанія "ПБС" оточення Коломойського у 2021 році отримала з державного бюджету завдяки тендерам 7,9 млрд грн.
За даними ЗМІ, ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Івану Непік.