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У найближчі п'ять років планету чекає потепління на півтора градуси Цельсія, - ООН

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Нью-Йорк, Вівторок 10 травня 2022 03:46
У найближчі п'ять років планету чекає потепління на півтора градуси Цельсія, - ООН Зміна клімату (Фото: esa.int)
Автор: Константин Широкун

Всесвітня метеорологічна організація, що є структурним підрозділом ООН, заявила, що світ стикається з 50-відсотковою ймовірністю потепління на 1,5 градуса Цельсія до 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Втрати й збитки, пов'язані зі зміною клімату або посилюються їм, вже відбуваються, деякі з них, ймовірно, незворотні в доступному для огляду майбутньому", — заявив Макс Діллі, заступник директора Всесвітньої метеорологічної організації з клімату.

Відповідно до Паризької угоди 2015 року світові лідери зобов'язалися не допустити перевищення довгострокового порогу в 1,5 градуса Цельсія, але досі не змогли скоротити викиди, що викликають потепління клімату. Сьогоднішня діяльність і поточна політика світових держав ведуть до того, що до кінця століття клімат планети потеплішає приблизно на 3,2 градуса Цельсія.

Раніше повідомлялося, що окупанти заборонили гасити лісові пожежі в Херсонській області. Найбільше осередків загоряння зафіксовано біля сіл Геройське та Іванівка.

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