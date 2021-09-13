У найближчі дні в Україні утримується пожежна небезпека: які регіони під загрозою
Фото: найближчі дні в Україні утримується пожежна небезпека (Віталій Носач/РБК-Україна)
В Україні найближчими днями очікується високий рівень пожежної небезпеки. Він утримається в країні щонайменше до 15 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Зокрема, ризик виникнення пожеж прогнозується майже по всій території країни, окрім більшості районів західних областей та Криму.
"За даними УкрГідрометцентру, 13-15 вересня в Україні, крім більшості районів західних областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Фото: області, в яких сьогодні оголошено пожежну небезпеку (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, протягом сьогоднішнього дня, 13 вересня, в Україні збережеться тепла погода, а в західних областях і в Києві очікуються грози.