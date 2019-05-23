Найближчим часом в Раду внесуть проект про зміни в закон про ДБР, - Труба

Протягом двох місяців до Верховної ради внесуть законопроект про зміни в закон про діяльності Державного бюро розслідувань. Про це заявив голова ДБР Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

"Найближчим часом ми розробляємо комплексні зміни в закон про державне бюро розслідувань, який будемо публічно озвучувати. І доводити до відома депутатів Верховної ради. Зараз ми залучаємо фахівців до процесу. Я сподіваюся, що протягом місяця-двох він буде в остаточному варіанті опрацьований, і в залежності від повноважень і діяльності Верховної ради ми будемо робити спроби внести його на перше читання", - заявив Труба, додавши, що колізій щодо діяльності ДБР дуже багато.

За його словами, ДБР буде вживати заходів, щоб ці колізії усувати.

Нагадаємо, Верховна рада України прийняла у другому читанні закон №5395-д про удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань

Чинний закон "Про Державне бюро розслідувань" не передбачав посаду оперативних працівників у переліку посад ДБР. Через це було неможливо оголосити конкурси та призначити оперативних працівників, тому бюро до прийняття документа працювало без власних оперативних підрозділів. Таким чином було розширено перелік підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Додамо, Кабінет міністрів України підтримав проект указу президента про відзначення дня Державного бюро розслідувань. Таким чином уряд підтримав пропозицію президента ввести новий професійне свято. Після підписання указу день ДБР буде відзначатися щорічно 27 листопада.