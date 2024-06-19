Блестящий пример успешной многосторонности

Нам говорят, что система многосторонних отношений (мультилатерализм) отступает. Но мы не можем допустить, чтобы изоляция и фрагментация возобладали. Заходит ли речь об изменении климата и сокращении биоразнообразия или о конфликтах, геополитической напряженности и турбулентности, трясущей современный мир, мы знаем, что для преодоления этих мировых проблем требуются обновлённые и усиленные формы глобального сотрудничества.

К счастью, есть весомые причины для оптимизма: новые, инновационные партнерства способны сделать мир лучше. И, наверное, нигде успехи мультилатерализма не проявляются так ярко (а потенциальные выгоды не являются столь большими), как в ситуациях, когда мы работаем вместе над улучшением глобальных показателей здоровья.

В течение последних десятилетий мультилатерализм, солидарность и партнерства привели к впечатляющим победам над инфекционными заболеваниями, преобразуя жизнь наиболее маргинализированных групп населения в мире. Например, с 2000 года детская смертность в мире сократилась вдвое, и одной из главных причин этого снижения стала иммунизация.

В предстоящие годы немногие начинания обещают принести человечеству столько же пользы, как иммунизация. Научные прорывы помогли создать новые, более эффективные вакцины, в том числе первую в мире вакцину от малярии, которая сейчас уже применяется в ряде африканских стран. Кроме того, инновации играют ключевую роль в невиданном ранее расширении числа стран, которые могут производить и использовать вакцины.

20 июня, то есть за месяц до того, как мир объединится ради очередных Олимпийских игр, ведущие представители национальных правительств, гражданского общества и частного сектора соберутся в Париже на мероприятие под названием "Защита нашего будущего: Глобальный форум вакцинного суверенитета и инноваций". Этот форум, организованный совместно Францией (представляющей европейскую команду, которая включает Евросоюз, страны ЕС, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития), Африканским союзом и Вакцинным альянсом Gavi, воплощает в себе дух солидарности, которые лежит в основе перечисленных выше достижений.

От новой вспышки холеры сегодня страдает половина Африки, где данная болезнь стала эндемичной из-за прямых последствий изменения климата, и это стало очередным (после COVID-19) свидетельством, что нужно организовать более предсказуемое и доступное обеспечение вакцинами в развивающихся странах.

Форум призван ознаменовать начало новой эры в сфере иммунизации и равенства: альянс Gavi представит план увеличения числа детей, защищенных от самого большого числа болезней в истории. Этот альянс, существующий уже 25-й год, вакцинировал более миллиарда детей в странах с низкими доходами – это восьмая часть человечества. Тем самым он помог не только предотвратить миллионы смертей, но и способствовал раскрытию экономического потенциала на сотни миллиардов долларов, а также профилактике и борьбе со вспышками новых и возвращающихся заболеваний.

В будущем мы ожидаем, что вакцины будут играть еще более важную роль в обеспечении нашего здоровья (например, сейчас в Великобритании тестируется вакцина против рака толстой кишки), и они будут помогать странам развиваться. Вакцины играют важную роль в снижении риска устойчивости к антибиотикам. Если же говорить о помощи странам мира в адаптации к изменению климата, то вакцины обеспечивают защиту от вспышек заболеваний, передающихся водным путём (в их числе холера), и заболеваний, которые передаются через комаров (например, малярия и желтая лихорадка). Все эти болезни могут быть спровоцированы наводнениями, засухами и ростом температуры.

Вакцинный суверенитет означает, что надо помогать странам самостоятельно разрабатывать свои национальные стратегии, а также предоставлять им средства для доступа к необходимым вакцинам, особенно в периоды кризисов и сбоев в глобальных производственно-сбытовых цепочках, подобных тем, что мы наблюдали во время пандемии COVID-19. Уникальная сила выбранной Gavi модели заключается в том, что она задумана как устойчивая: она объединяет спрос, что позволяет обеспечить доступность цен, при этом страны должны увеличивать свой вклад в покрытие затрат по мере роста их национальных доходов.

На сегодня уже в 19 странах экономика выросла до такой степени, что они вышли из программ поддержки Gavi и теперь полностью сами оплачивают национальные программы вакцинации. В течение ближайших пяти лет страны, поддерживаемые Gavi, осуществят крупнейшую в своей истории инвестицию в иммунизацию, оплатив более 40% стоимости обычных вакцин.

Вакцинный суверенитет подразумевает также доступ к надёжным поставкам вакцин. Пандемия подчеркнула несправедливость и неэффективность, которая присуща политике концентрации производства вакцин в немногих странах. Она привела к длительным задержкам в доступе к вакцинам целых стран и континентов, которые оказались исключены из производственной экосистемы.

В Париже будет представлен новый финансовый механизм в размере $1 млрд: "Африканский ускоритель производства вакцин" (AVMA). Он призван провести ребалансировку этой экосистемы, стимулировав создание достаточных мощностей по производству вакцин в Африке, которая сейчас выпускает лишь 2% потребляемых на континенте вакцин. В проект AVMA акцент будет делаться на финансировании производства таких вакцин, которых сейчас не хватает, в том числе вакцин от холеры и Эболы. Это соответствует "Программе 2063" Африканского союза, которая гласит, что можно добиться здоровья и процветания населения Африки с помощью научных исследований, разработок и инноваций. И это хорошо для всего мира, потому что никто не будет в безопасности, пока каждый не будет в безопасности.

В мире, который сегодня часто кажется расколотым, форум "Защита нашего будущего" дает шанс высоко оценить непревзойденный глобальный социальный эффект иммунизации, а также, если говорить шире, потенциал глобальной солидарности и партнёрства. Мы будем присутствовать на этом форуме вместе с главами государств мира для того, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку амбициозной программе альянса Gavi и его усилий по привлечению средств, необходимых для обеспечения более здорового и процветающего будущего путем создания наиболее защищенного поколения в истории.

Эммануэль Макрон – президент Франции. Жозе Мануэл Баррозу – бывший председатель Еврокомиссии, бывший премьер-министр Португалии, сейчас председатель Вакцинного альянса Gavi. Мухаммед Шейх аль-Газуани – президент Мавритании, председатель Африканского союза.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

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