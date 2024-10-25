RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Блинкен встретится в Лондоне с лидерами трех ближневосточных стран, - CNN

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В пятницу, 25 октября, государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Лондон, где встретится со своими иорданским и эмиратским коллегами, а также временным премьер-министром Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Встречи с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бин Заидом аль-Нахайяном, вероятно, будут посвящены усилиям, направленным на поддержку планов по обеспечению стабильности, безопасности и восстановления в Секторе Газа после завершения войны.

В то же время, встреча Блинкена со временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати будет посвящена израильской военной кампании против "Хезболлы", приведшей к массовым жертвам среди гражданского населения Ливана, в частности в столице Бейруте.

На пресс-конференции в четверг госсекретарь США заявил, что борьба Израиля против "Хезболлы" "не может привести - и не должна привести - к затяжной кампании" в Ливане. Он призвал Израиль принять необходимые меры для предотвращения вреда гражданскому населению, ливанским военным и миротворцам ООН.

Визит Блинкена на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 октября начал визит на Ближний Восток.

Дипломат посетил Израиль, Саудовскую Аравию и Катар. Во время поездки Блинкен пытался не допустить эскалации и расширения войны в контексте запланированного удара возмездия Израиля по Ирану за ракетную атаку 1 октября.

Также Блинкен пытался договориться об освобождении заложников и достижении прекращения огня в Секторе Газа после убийства лидера ХАМАСа Яхьи Синвара.

Эти усилия, похоже, принесли определенный прогресс, поскольку Блинкен и его катарский коллега объявили, что переговоры возобновятся на этих выходных. Однако вряд ли стоит ожидать прорыва до выборов в США.

Ранее в США призвали Израиль уменьшить количество и масштабы обстрелов ливанской столицы Бейрута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони Блинкен