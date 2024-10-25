Блинкен встретится в Лондоне с лидерами трех ближневосточных стран, - CNN

Встречи с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бин Заидом аль-Нахайяном, вероятно, будут посвящены усилиям, направленным на поддержку планов по обеспечению стабильности, безопасности и восстановления в Секторе Газа после завершения войны.

В то же время, встреча Блинкена со временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати будет посвящена израильской военной кампании против "Хезболлы", приведшей к массовым жертвам среди гражданского населения Ливана, в частности в столице Бейруте.

На пресс-конференции в четверг госсекретарь США заявил, что борьба Израиля против "Хезболлы" "не может привести - и не должна привести - к затяжной кампании" в Ливане. Он призвал Израиль принять необходимые меры для предотвращения вреда гражданскому населению, ливанским военным и миротворцам ООН.