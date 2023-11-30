Блинкен призвал Израиль создать безопасные зоны для жителей Газы до возобновления боевых действий

Когда ЦАХАЛ возобновит военную кампанию , Израиль должен четко обозначить несколько безопасных зон в южной и центральной частях Сектора Газа для мирных жителей, чтобы они могли избежать боевых действий.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Блинкен признал, что эти меры затруднены из-за того, что ХАМАС использует "живые щиты", но настаивает на том, что Израиль все равно обязан минимизировать ущерб гражданскому населению.

Блинкен начал пресс-конференцию с того, что администрация Байдена "немедленно сосредоточится на работе с нашими партнерами, чтобы продлить паузу" в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, чтобы больше заложников могло быть вывезено из Газы и больше помощи могло попасть в Сектор Газа.

"Мы не прекратим работу, пока не вернем всех заложников домой, к их семьям и близким", - заявил политик, добавляя, что количество поступающей в Сектор Газа помощи "значительно увеличилось".

Он также добавил, что США продолжают поддерживать цель Израиля - свергнуть ХАМАС в Газе, заявляя, что смертоносная стрельба в Иерусалиме, произошедшая сегодня утром, "подчеркивает" намерения террористической группировки.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС началось 24 ноября. На тот момент стороны конфликта договорились о прекращении огня на четыре дня. После этого Израиль и ХАМАС решили продлить перемирие еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

29 ноября сообщалось, что Израиль обсуждает с ХАМАСом продление режима прекращения огня еще на два дня. Для этого боевики должны выполнить условия Тель-Авива.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверял, что Иерусалим продолжит боевые действия на территории Сектора Газа после возвращения заложников.

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