Блинкен отправится с визитом на Ближний Восток и посетит Израиль, - AP

В пресс-службе Госдепа США в заявлении в субботу не указывается о намерении Блинкена посетить Израиль. Однако AP пишет, что представитель израильского министерства зарубежных рассказал о планах по поводу такого визита.

По словам израильского чиновника, Блинкен посетит Израиль во вторник, а в каком городе будет остановка госсекретаря Штатов - не уточняется.

Как рассказали в Госдепе, Блинкен во время этой миссии на Ближний Восток посетит Саудовскую Аравию в понедельник. Такая поездка состоится всего через два дня после его возвращения в Вашингтон после визита в Китай.

Блинкен посетит конференцию Всемирного экономического форума и встретится с министрами иностранных дел арабских стран в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Визит на фоне переговоров о прекращении огня в Газе и освобождения заложников

Информация о вероятном визите Блинкена в Израиль происходит на фоне паузы в вопросе о возможности договоренности между Израилем и группировкой ХАМАС о прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

В субботу боевики ХАМАС заявили, что пересматривают новое предложение Израиля о прекращении огня, поскольку Египет активизировал усилия по достижению соглашения о прекращении войны и предотвращении возможного наземного наступления ЦАХАЛ на город Рафах на юге Газы.

При этом Вашингтон, по данным западной прессы, пытался отговорить Израиль от проведения широкомасштабной военной операции в Рафахе, куда сбежали более миллиона палестинцев, спасаясь от боев.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что Блинкен "обсудит текущие усилия по достижению прекращения огня в Газе, что обеспечивает освобождение заложников, и то, как ХАМАС стоит между палестинским народом и прекращением огня".

В Госдепе также добавили, что Блинкен подчеркнет важность предотвращения распространения конфликта и обсудит усилия "для достижения длительного мира и безопасности в регионе, в том числе через путь в независимое палестинское государство с гарантиями безопасности для Израиля".