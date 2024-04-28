RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен отправится с визитом на Ближний Восток и посетит Израиль, - AP

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкен на следующей неделе совершит визит на Ближний Восток. Это станет его седьмой дипломатической миссией в регионе с начала активной военной кампании Израиля против группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В пресс-службе Госдепа США в заявлении в субботу не указывается о намерении Блинкена посетить Израиль. Однако AP пишет, что представитель израильского министерства зарубежных рассказал о планах по поводу такого визита.

По словам израильского чиновника, Блинкен посетит Израиль во вторник, а в каком городе будет остановка госсекретаря Штатов - не уточняется.

Как рассказали в Госдепе, Блинкен во время этой миссии на Ближний Восток посетит Саудовскую Аравию в понедельник. Такая поездка состоится всего через два дня после его возвращения в Вашингтон после визита в Китай.

Блинкен посетит конференцию Всемирного экономического форума и встретится с министрами иностранных дел арабских стран в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Визит на фоне переговоров о прекращении огня в Газе и освобождения заложников

Информация о вероятном визите Блинкена в Израиль происходит на фоне паузы в вопросе о возможности договоренности между Израилем и группировкой ХАМАС о прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

В субботу боевики ХАМАС заявили, что пересматривают новое предложение Израиля о прекращении огня, поскольку Египет активизировал усилия по достижению соглашения о прекращении войны и предотвращении возможного наземного наступления ЦАХАЛ на город Рафах на юге Газы.

При этом Вашингтон, по данным западной прессы, пытался отговорить Израиль от проведения широкомасштабной военной операции в Рафахе, куда сбежали более миллиона палестинцев, спасаясь от боев.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сказал, что Блинкен "обсудит текущие усилия по достижению прекращения огня в Газе, что обеспечивает освобождение заложников, и то, как ХАМАС стоит между палестинским народом и прекращением огня".

В Госдепе также добавили, что Блинкен подчеркнет важность предотвращения распространения конфликта и обсудит усилия "для достижения длительного мира и безопасности в регионе, в том числе через путь в независимое палестинское государство с гарантиями безопасности для Израиля".

Ранее сообщалось, что Израиль предупредил группировку ХАМАС о проведении наступления на Рафах, если боевики не согласятся на освобождение оставшихся 133 заложников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильЭнтони БлинкенБлижний восток