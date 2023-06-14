ua ru
Ср, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен отправится в Британию обсуждать выделение помощи для восстановления Украины

Новина українською →
Среда 14 июня 2023 16:28
Блинкен отправится в Британию обсуждать выделение помощи для восстановления Украины Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Государственный секретарь Энтони Блинкен отправится в Лондон, где примет участие в Конференции по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственного департамента США.

"В Лондоне госсекретарь примет участие в Конференции по восстановлению Украины, чтобы помочь мобилизовать международную поддержку со стороны государственного и частного секторов", - говорится в сообщении.

Это должно помочь Украине оправиться от жестоких и продолжающихся атак России. Находясь там, он также встретится с коллегами из Великобритании, Украины и других партнеров и союзников.

Также Блинкен отправится в Пекин и встретится с высокопоставленными должностными лицами Китая. С ними он обсудит важность поддержания открытых линий связи для ответственного управления отношениями США и Китая.

"Он также затронет двусторонние вопросы, вызывающие беспокойство, глобальные и региональные вопросы и потенциальное сотрудничество в решении общих транснациональных проблем", - добавили в Госдепе.

Восстановление Украины

Российская армия во время вторжения в Украину нанесла колоссальный ущерб инфраструктуре страны, разрушила десятки населенных пунктов. Украина уже разрабатывает проекты по восстановлению страны, для этого планируется привлечь замороженные активы РФ.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с польским коллегой Матеушем Моравецким подготовку к конференции обновления Украины в Лондоне.

Вчера Кабинет Министров Украины создал новую должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления. Это позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления.

Минцифры анонсировало программу "єВідновлення" для выплаты компенсаций за разрушенное жилье. На первом этапе средства получат украинцы, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте. Максимальная сумма выплаты составляет 200 тысяч гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Великобритания Китай Война в Украине
NEWS
Должен знать каждый. Трудовая повинность и ограничение свобод: главные правила военного положения в Украине
Должен знать каждый. Трудовая повинность и ограничение свобод: главные правила военного положения в Украине
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны