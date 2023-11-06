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Блинкен посетил Ирак с необъявленным визитом на фоне ударов по базам США

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье посетил Ирак. Он встречался с премьер-министром страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил необъявленный визит в Ирак в воскресенье. Он встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани в Багдаде, и их беседа продлилась более часа.

Блинкен также посетил посольство США в Багдаде. Там он поучаствовал в брифинге по вопросам безопасности американских объектов в стране.

Выступая перед журналистами после воскресной встречи по Ираку, Блинкен сказал, что его беседа с премьер-министром была "хорошей" и "продуктивной", и добавил, что он ясно дал понять, что нападения поддерживаемых Ираном ополченцев на американский персонал абсолютно неприемлемы.

"Нужно не допустить, чтобы конфликт распространился на другие страны и регионы. США уже ответили на нападения поддерживаемых Ираном группировок и будут продолжать это делать, чтобы защитить своих сотрудников в Ираке и Сирии, где они помогают бороться с возрождением ИГИЛа. США будут делать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта, и ответят на любые нападения", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

Госсекретарь США был в Израиле, Иордании, на Западном берегу и на Кипре. Из Ирака он отправится в Турцию.

На днях Энтони Блинкен заявил, что США не поддерживают прекращение огня в Секторе Газа, но выступают за формирование гуманитарных пауз.

Госсекретарь США 3 ноября был в Израиле, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Они обсудили защиту граждан Израиля и кампанию против ХАМАСа.

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Соединенные Штаты АмерикиИракЭнтони Блинкен