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Блинкен посетит Израиль, чтобы не допустить срыва переговоров по Сектору Газа

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в предстоящие выходные посетит Израиль, где обсудит подготовку к очередному раунду переговоров по заключению соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В ходе своего девятого визита в регион с начала войны в октябре 2023 года, глава американской дипломатии проведет встречу с израильскими чиновниками.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнет критическую необходимость для всех сторон в регионе избегать эскалации или любых других действий, которые могут подорвать возможность окончательного заключения соглашения", - отметил пресс-секретарь Госдепартамента Ведант Патель.

После двухдневных переговоров в Катаре, до конца следующей недели международные посредники планируют возобновить переговоры о прекращении огня в Каире (Египет).

Большим знаком вопроса сейчас является ХАМАС, который не отправил своего представителя на последние переговоры. Представитель группировки обвинил Израиль в выдвижении новых условий с целью подрыва переговоров.

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в четверг провел переговоры с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Министерство иностранных дел Катара сообщило, что Аль Тани подчеркнул необходимость спокойствия и деэскалации в регионе.

Мирные переговоры по Сектору Газа

В четверг, 15 августа, состоялся новый раунд переговоров по прекращению войны между Израилем и ХАМАС при участии международных посредников.

В ходе встречи, США представили сторонам новую позицию для прекращения огня в Секторе Газа.

В пятницу, 16 августа, президент США Джо Байден заявил, что мирное соглашение "ближе, чем когда-либо".

Тем временем официальные лица союзников работают над тем, чтобы отговорить Иран от масштабной атаки "мести" на Израиль из-за убийства 31 июля лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране.

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ХАМАСИзраильЭнтони Блинкен