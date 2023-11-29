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Блинкен ответил, будут ли союзники поставлять Украине оружие для нового контрнаступления

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Западные союзники продолжат поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Также помощь необходима, чтобы выстроить устойчивое будущее Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена на пресс-конференции в рамках заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе.

Блинкен ответил на вопрос о том, что западные союзники не будут предоставить Украине оружие для нового масштабного контрнаступления и что это может подтолкнуть Украину к переговорам.

"Страны НАТО почти с первого дня (полномасштабной войны, - ред.) обеспечивали, чтобы Украина имела то, что необходимо не только для защиты от продолжающейся российской агрессии, а и вернула отнятую Россией территорию. И это обязательство сохраняется", - сказал он.

Госсекретарь США добавил, что союзники по НАТО "полны решимости сделать так, чтобы Украина имела то, что ей нужно, в том числе, чтобы вернуть территорию, которую у нее захватили россияне".

Блинкен подчеркнул, что западная помощь Украине сосредоточена на двух вещах: помочь Украине выстоять в текущей войне с РФ, а также выстроить будущее, в котором "она будет крепко стоять на своих ногах".

Также Блинкен прокомментировал вероятность мирных переговоров между Украиною и РФ.

"В меру того, как Путин верит, что он сможет продержаться дольше, чем Украина, чем ее народ, Россия будет отказываться вступать в какие-либо осмысленные переговоры или дипломатию", - сказал он.

Совет Украина-НАТО

Напомним, что Совет Украина-НАТО был создан по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Сегодня в Брюсселе проходит первое заседание на уровне министров иностранных дел. На нем присутствует глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению в Альянс. Они касаются первичных реформ.

Все, что известно о встрече Совета Украина-НАТО на этот момент - читайте в материале РБК-Украина.

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