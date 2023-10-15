Блинкен второй раз за неделю посетит Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен вернется в Израиль на этой неделе. Это будет второй визит в страну за последнюю неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Таким образом, Блинкен завершит поездку по шести арабским странам с целью не допустить разжигания более широкого регионального конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Государственный департамент США объявил о планах Блинкена посетить Израиль в понедельник - это его второй визит за пять дней - в то время как главный американский дипломат прибыл в Каир для переговоров в воскресенье с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Это была последняя встреча Блинкена с арабскими лидерами на фоне растущих опасений, что надвигающееся наземное наступление Израиля на Сектор Газа может спровоцировать более масштабную войну с разрушительными гуманитарными последствиями.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.

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