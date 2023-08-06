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Блинкен и глава МИД Турции обсудили "зерновую сделку"

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Политики обсудили "зерновое соглашение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент.

Разговор состоялся в субботу, 5 августа. Как отметил спикер Госдепартамента Мэттью Миллер, Блинкен поблагодарил турецкого коллегу за лидерство в Черноморской зерновой инициативе. Он отметил необходимость противодействовать негуманному использованию Кремлем продовольствия как оружия войны.

Также Блинкен напомнил о важности мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.

"Госсекретарь также поблагодарил Турцию за обязательство передать протокол о вступлении Швеции в НАТО в турецкий парламент для ратификации", - отметил спикер Госдепартамента.

РФ вышла из "зерновой сделки"

Напомним, Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения ее требований. При этом российские оккупанты начали активно обстреливать Одесскую область, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

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