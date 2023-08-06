Блинкен и глава МИД Турции обсудили "зерновую сделку"

Разговор состоялся в субботу, 5 августа. Как отметил спикер Госдепартамента Мэттью Миллер, Блинкен поблагодарил турецкого коллегу за лидерство в Черноморской зерновой инициативе. Он отметил необходимость противодействовать негуманному использованию Кремлем продовольствия как оружия войны.

Также Блинкен напомнил о важности мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.

"Госсекретарь также поблагодарил Турцию за обязательство передать протокол о вступлении Швеции в НАТО в турецкий парламент для ратификации", - отметил спикер Госдепартамента.

РФ вышла из "зерновой сделки"

Напомним, Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения ее требований. При этом российские оккупанты начали активно обстреливать Одесскую область, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.