RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Блінкен обговорив з Кулібою допомогу Україні у розмірі 33 млрд доларів

Фото: Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Роман Мирончук

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками їх зустрічі 24 квітня в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп.

"Держсекретар підкреслив тверду підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям жорстокої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Він також представив оновлену інформацію про плани повернення американських дипломатів в Україну, в тому числі про перші візити до Львова на цьому тижні, і про плани повернутися до Києва найближчим часом.

Блінкен і Кулеба обговорили запит адміністрації від 28 квітня до Конгресу про надання 33 мільярдів доларів у вигляді допомоги в галузі безпеки, економіки та гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, Блінкен заявив, що США вивчають можливість оголосити Росію спонсором тероризму.

Раніше Кулеба і глава МЗС Британії обговорили постачання зброї та безпеку України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаЕнтоні Блінкен