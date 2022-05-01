Блінкен обговорив з Кулібою допомогу Україні у розмірі 33 млрд доларів

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками їх зустрічі 24 квітня в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп.

"Держсекретар підкреслив тверду підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям жорстокої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Він також представив оновлену інформацію про плани повернення американських дипломатів в Україну, в тому числі про перші візити до Львова на цьому тижні, і про плани повернутися до Києва найближчим часом.

Блінкен і Кулеба обговорили запит адміністрації від 28 квітня до Конгресу про надання 33 мільярдів доларів у вигляді допомоги в галузі безпеки, економіки та гуманітарної допомоги Україні.