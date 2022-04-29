Кулеба і глава МЗС Британії обговорили постачання зброї та безпеку України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 квітня провів телефонні переговори зі своєю британською колегою Ліз Трас. Глави МЗС обговорили постачання зброї, нафтове ембарго і гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.
"Кулеба і Трас обговорили подальші постачання зброї в Україну і домовилися про необхідність якнайшвидшого введення повного ембарго на імпорт російської нафти в Європу", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що повне ембарго означає повну зупинку постачання з Росії і має поширюватися на нафтові суміші.
Глави МЗС також обговорили питання гарантій безпеки для України.
Нагадаємо, раніше Трас заявила про необхідність озброїти Україну так, щоб країна змогла звільнити окуповані території, включаючи Крим і окремі райони Донбасу.
Зазначимо, 28 квітня Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про введення ленд-лізу для України.
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