Кулеба і глава МЗС Британії обговорили постачання зброї та безпеку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 квітня провів телефонні переговори зі своєю британською колегою Ліз Трас. Глави МЗС обговорили постачання зброї, нафтове ембарго і гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.