Блінкен закликав Китай засудити агресію Росії проти України

Політики зустрілись на індонезійському курортному острові Балі на наступний день після саміту міністрів закордонних справ G20.

Блінкен заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін продовжив дотримуватися своєї лютневої заяви про партнерство з президентом Росії Володимиром Путіним. Він зазначив, що Китай підтримав Росію в ООН і "посилив російську пропаганду".

Окрім цього, у травні Пекін і Москва провели спільні стратегічні бомбардувальні навчання.

"Я намагався донести до державного радника, що це справді той момент, коли ми всі повинні виступити із засудженням російської агресії. Ви чуєте від Пекіна, що він заявляє про нейтральність. Я б почав з того, що досить важко бути нейтральним, коли мова заходить про цю агресію. Є явний агресор. Є явна жертва", - сказав Блінкен.