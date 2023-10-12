Блинкен прилетел в Израиль, - СМИ

По словам очевидца, самолет Энтони Блинкена уже приземлился в Израиле.

"Госсекретарь США прилетел в рамках демонстрации поддержки союзника Израиля", - уточняет издание.

Ожидается, что во время своего визита он встретится с высокопоставленными израильскими чиновниками.

Сегодня утром также было объявлено, что он встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом, "шаг, который некоторые сочтут спорным".

Ситуация в Израиле

7 октября терористы организации ХАМАС совершили масштабное вторжение на территорию Израиля, устроив массовые убийства местных жителей. Вскоре Армия обороны Израиля смогла вернуть под свой контроль территории и города, занятые террористами. На данный момент ЦАХАЛ проводит операцию по уничтожению главных центров террористов в секторе Газа.

10 октября стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль. При этом точная дата поездки не называлась. При этом, по данным СМИ, власти Израиля уже запросили у США системы ПВО и авиационные ракеты.