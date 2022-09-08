Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом

"Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідує Україну у зв'язку з оголошенням США про виділення Києву і його сусідам ще 2,6 мільярда доларів на допомогу в сфері безпеки", - написала вона.

В той самий час американське видання ABC News підтверджує інформацію про прибуття Блінкена до Києва.

На зустрічі з високопоставленими українськими чиновниками Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена надасть 2 млрд доларів довгострокового іноземного військового фінансування Україні і 18 її сусідам, включаючи членів НАТО і регіональних партнерів з безпеки, "найбільш потенційно схильних до ризику майбутньої російської агресії".

Це на додаток до пакету важкого озброєння, боєприпасів і бронетехніки на суму 675 млн доларів для однієї тільки України, про який Міністр оборони Ллойд Остін оголосив сьогодні на засіданні на авіабазі Рамштайн.

Раніше РБК-Україна розповідало, чого очікувати від нової зустрічі "Рамштайн".