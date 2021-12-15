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Блінкен перервав поїздку в Південно-Східну Азію через COVID-19 у журналіста

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США, Середа 15 грудня 2021 15:53
Блінкен перервав поїздку в Південно-Східну Азію через COVID-19 у журналіста Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Anna Moneymaker-Pool/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Держсекретар США Ентоні Блінкен прийняв рішення перервати поїздку по країнах Південно-Східної Азії. Це сталося після того, як у одного з супроводжуючих його делегацію журналіста виявили коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

"Журналіст, який супроводжував держсекретаря США Ентоні Блінкена в поїздці до Великобританії і Південно-Східної Азії, отримав позитивний результат тесту на COVID-19", - пише видання.

Позитивний тест був виявлений тільки у одного з 12 членів команди. Варто відзначити, що Блінкен, його високопоставлені колеги та інші представники преси отримали негативні результати тестів.

Через ситуацію, що склалася держсекретар США Ентоні Блінкен висловив жаль по телефону главі МЗС Таїланду, з яким у нього була запланована зустріч у четвер, і скасував поїздку.

Нагадаємо, 9 грудня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін відмовилася від рекомендацій уникати тісних контактів з іншими людьми після зараження COVID-19. Замість цього вона відвідала вечірку в нічному клубі.

Санна Марін виявилася не єдиною порушницею карантину в країні. Міністр економіки Міка Лінтіля відвідав матч з флорболу між Фінляндією і Латвією в неділю, незважаючи на те, що йому порадили уникати контактів з іншими після інфікування COVID-19.

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