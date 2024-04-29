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Блинкен поговорил с главами Армении и Азербайджана: обсудили мирные переговоры

Понедельник 29 апреля 2024 07:45
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Блинкен поговорил с главами Армении и Азербайджана: обсудили мирные переговоры Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого поднимался вопрос мирных переговоров между соседними странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Отмечается, что госсекретарь высоко оценил сделанное Алиевым заявление о том, что Армения и Азербайджан согласились использовать Алма-Атинскую декларацию 1991 года в качестве основы для делимитации границ, и подчеркнул ее важность для достижения прочного и достойного мира.

Глава Госдепартамента также подчеркнул стремление Вашингтона к прочным двусторонним отношениям между США и Азербайджаном, отметив усилия по сотрудничеству в сферах энергетики, климата и коммуникаций.

Главный дипломат США также призвал Азербайджан и Армению продолжать сотрудничать, подтвердив готовность Соединенных Штатов поддержать эти усилия.

В разговоре с Пашиняном глава внешнеполитического ведомства подтвердил поддержку США в достижении прогресса между Арменией и Азербайджаном по заключению прочного и достойного мирного соглашения.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Напомним, что в прошлом году армия Азербайджана провела локальную военную операцию на территории Нагорного Карабаха и взяла под контроль большую часть территории, на которую изначально претендовала. В то же время, правительство Армении приняло решение не вводить войска на территорию региона.

Впоследствии премьер Армении официально признал площадь Азербайджана, которая также включает Нагорный Карабах. При этом В то же время страны до сих пор не заключили соглашение.

Также отмечается, что в середине апреля войска РФ начали выведение "миротворческого контингента" из Нагорного Карабаха, а 24 апреля на границе между Азербайджаном и Арменией установили первый пограничный столб. Его установка стала началом воплощения договоренностей по делимитации государственной границы.

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Энтони Блинкен Соединенные Штаты Америки Армения Азербайджан
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