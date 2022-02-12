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Блінкен планує сьогодні провести телефонну розмову з Лавровим

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Вашингтон, Субота 12 лютого 2022 09:48
Блінкен планує сьогодні провести телефонну розмову з Лавровим Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Ця розмова запланована на 12 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Блінкен заявив, що в суботу поговорить з Лавровим. Він додав, що Вашингтон і його союзники швидко введуть жорсткі економічні санкції, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Блінкен сказав, що якщо Росія дійсно зацікавлена у врегулюванні української кризи дипломатичним шляхом, Вашингтон готовий зіграти свою роль.

Нагадаємо, Володимир Путін і його американський колега Джо Байден проведуть ще одну розмову.

Також сьогодні Макрон проведе телефонну розмову з президентом РФ.

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