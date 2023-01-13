Блинкен после разговора с Кулебой пообещал продолжить поддержку Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главой МИДа Дмитрием Кулебой и заверил в дальнейшей поддержке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госдепартамента США.
Блинкен и Кулеба сосредоточились на вопросах продолжения экономической и военной помощи.
"Госсекретарь отметил неизменную и непреклонную поддержку Соединенными Штатами Украины, что подтверждается недавними поставками современного оборудования ПВО и бронетехники из запасов США", - говорится в сообщении.
Кулеба добавил, что во время разговора они искали пути усиления поддержки Украины со стороны США и международного сообщества, включая военную помощь.
"Я отметил необходимость получения Украиной танков западного типа. Мы также обсудили дальнейшие санкции против России", - заявил Кулеба.
Напомним, что Соединенные Штаты и союзники будут делать все для того, чтобы отремонтировать и защитить энергетическую инфраструктуру Украины.
Также Блинкен заявлял, что продолжение сильной поддержки Украины является лучшим способом приблизить войну к завершению путем дипломатии.
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