ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен после разговора с Кулебой пообещал продолжить поддержку Украины

Новина українською →
Пятница 13 января 2023 19:48
Блинкен после разговора с Кулебой пообещал продолжить поддержку Украины Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Браславский

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главой МИДа Дмитрием Кулебой и заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госдепартамента США.

Блинкен и Кулеба сосредоточились на вопросах продолжения экономической и военной помощи.

"Госсекретарь отметил неизменную и непреклонную поддержку Соединенными Штатами Украины, что подтверждается недавними поставками современного оборудования ПВО и бронетехники из запасов США", - говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что во время разговора они искали пути усиления поддержки Украины со стороны США и международного сообщества, включая военную помощь.

"Я отметил необходимость получения Украиной танков западного типа. Мы также обсудили дальнейшие санкции против России", - заявил Кулеба.

Напомним, что Соединенные Штаты и союзники будут делать все для того, чтобы отремонтировать и защитить энергетическую инфраструктуру Украины.

Также Блинкен заявлял, что продолжение сильной поддержки Украины является лучшим способом приблизить войну к завершению путем дипломатии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки МЗС Госсекретарь Война в Украине
NEWS
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам