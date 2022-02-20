Блінкен про відповідь Росії щодо "гарантій безпеки": суперечить принципам США

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція Росії з безпеки, викладена у відповіді, докорінно суперечить основним принципам США. Якщо Москва продовжить вимоги, Вашингтону нема про що домовлятиметься.

Він зазначив, що США могли б зробити кроки по зміцненню колективної безпеки, якби мова йшла про зміцнення довіри, зниження ризику, участь у контролі над озброєннями, перевірці розгортання систем озброєнь, сил або навчань на взаємній основі.

"Якщо Кремль продовжить наполягати на своїх вимогах і захоче відправити НАТО на позиції 1997 року, то Вашингтону і Москві нема про що буде домовлятися", - заявив Блінкен.

Він вказав, що Росія має показати західним країнам бажання діалогу і пояснити, до чого саме вона прагне на міжнародній арені, інакше "тут нема з чим працювати".

Він пояснив, що раніше з російським колегою Сергієм Лавровим вони обмінялися текстами за пропозиціями про гарантії безпеки і Москва у своїй відповіді дотримується тих позицій, які не дозволяють намацати точки дотику для подальшого конструктивного діалогу.