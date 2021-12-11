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Блінкен обговорив російську агресію проти України з новим главою МЗС Німеччини

Автор: Марія Кучерявець

Держсекретар США Ентоні Блінкен із новим главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок обговорили питання російської агресії проти України. Їх зустріч відбулася у Ліверпулі напередодні саміту G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держдепартаменту США Неда Прайса в Twitter.

"Сьогодні держсекретар Блінкен зустрівся з міністром Анналеною Бербок на полях зустрічі G7, щоб обговорити агресію Росії проти України, співпрацю з питань клімату та пріоритети президентства Німеччини у "великій сімці", - написав він.

Своєю чергою Держсекретар США після зустрічі з німецьким міністром повідомив, що очікує на "тісну співпрацю".

"З нетерпінням чекаю можливості тісно співпрацювати у боротьбі з кліматичною кризою, пандемією COVID-19 та викликами демократії та прав людини", - написав Блінкен.

Нагадаємо, сьогодні та завтра у Ліверпулі заплановано зустріч голів зовнішньополітичних відомств країн G7.

Додамо, Франція заявила, що під час цього саміту порушить питання членства України в НАТО. Втім, за словами міністра оборони країни Флоранс Парлі поки що "рано робити остаточні висновки".

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