Блінкен обговорив з главами фракцій закони, необхідні для реформ в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкрив деталі сьогоднішньої зустрічі з главами фракцій українського парламенту. Говорили про законодавство, необхідне для впровадження реформ в Україні.

"Ми продовжимо працювати з представниками українського народу, щоб зробити Україну більш процвітаючою і демократичною", - написав держсекретар.

Говорили про необхідність прийняття законодавства, що має вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні.

Раніше повідомлялося, що глави фракцій Верховної ради під час зустрічі з Блінкеном просили призначити спецпредставника по Україні Крістіну Квін як посла на постійній основі.

РБК-Україна писало, що в ході зустрічі з президентом Володимиром Зеленським держсекретар США наголосив на необхідностя боротьби з корупцією в Україні. Він відначив, що це питання є одним з найважливішим для українського народу.