Блінкен обговорив з Боррелем ситуацію навколо України напередодні переговорів з РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен і верховний представник Євросоюзу (ЄС) у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель обговорили в ході телефонної розмови ситуацію навколо України. Бесіда відбулася в суботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу .

Блінкен і Боррель також обговорили співпрацю між США і ЄС і конфліктну ситуацію між Литвою і Китаєм.

"Держсекретар Блінкен підкреслив важливість координації дій на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і зазначив, що будь - яка подальша агресія Росії щодо України призведе до жорсткої відповіді", - йдеться в заяві.