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Блінкен обговорив з Боррелем ситуацію навколо України напередодні переговорів з РФ

Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен і верховний представник Євросоюзу (ЄС) у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель обговорили в ході телефонної розмови ситуацію навколо України. Бесіда відбулася в суботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.

Блінкен і Боррель також обговорили співпрацю між США і ЄС і конфліктну ситуацію між Литвою і Китаєм.

"Держсекретар Блінкен підкреслив важливість координації дій на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і зазначив, що будь - яка подальша агресія Росії щодо України призведе до жорсткої відповіді", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, вчора телеканал NBC з посиланням на джерела в Білому домі повідомив про підготовку пропозицій для майбутніх переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі. Серед них скорочення військової присутності і навчань у Східній Європі.

Зазначимо, сьогодні Washington post пише про можливе виведення з Європи американських ракет.

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