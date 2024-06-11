Блинкен обсудил с Нетаньяху мирный план Байдена по Сектору Газа
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Во время встречи лидеры обсудили предложение президента США по установлению мира в Секторе Газа, освобождению заложников и безопасности в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.
В заявлении пресс-секретаря Мэтью Миллера отмечается, что США и другие мировые лидеры будут поддерживать всеобъемлющее предложение, изложенное президентом Байденом, которое приведет к немедленному прекращению огня в Секторе Газа, освобождению всех заложников, значительному и устойчивому увеличению гуманитарной помощи для распределения по всей территории Газы.
"Госсекретарь подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля, в частности путем обеспечения того, чтобы события 7 октября никогда не повторились. Он повторил, что предложение, которое лежит на столе, откроет возможность для установления спокойствия вдоль северной границы Израиля и дальнейшей интеграции со странами региона", - говорится в сообщении.
Кроме того, Блинкен подчеркнул важность предотвращения распространения конфликта и проинформировал Нетяньяху о текущих дипломатических усилиях по планированию постконфликтного периода, подчеркнув важность этих усилий для обеспечения долгосрочного мира, безопасности и стабильности как для израильтян, так и для палестинцев.
Война Израиля с ХАМАС
После нападения группировки ХАМАС на Сектор Газа 7 октября 2023 года, армия Израиля начала военную операцию против террористов, которая продолжается до сих пор.
На сегодняшний день Израиль контролирует большую часть анклава, но в заложниках террористов находятся десятки заложников.
В начале июня Израиль предложил ХАМАС трехфазное соглашение о прекращении огня, которое, в частности, предусматривает возвращение заложников.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не исключил, что Израиль прекратит войну с ХАМАС на 42 дня.
Между тем президент США Джо Байден применил хитрую тактику в контексте обсуждения мирного плана.
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