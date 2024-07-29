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Блинкен обсудил с главой МИД Индии достижение мира в Украине

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар (SecBlinken/X)
Автор: Валерий Савицкий

В Украине важно установить справедливый и длительный мир.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента.

Во время визита в Токио 28 июля, глава американской дипломатии провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность достижения справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН", - отмечается в заявлении Госдепартамента.

В сообщениях в соцсетях Блинкена и Джайшанкара упоминается об их встрече, но не указывается тема войны в Украине.

 

Отношения Украины с Индией

Индия воздерживается от прямой критики России за вторжение в Украину и призывает обе страны урегулировать конфликт путем диалога и дипломатии.

С момента вторжения Нью-Дели сопротивлялся давлению со стороны Запада с просьбой дистанцирования от Москвы и ссылался на свои давние связи с Россией, а также экономические потребности.

За последние несколько лет США пытается улучшить отношения с Индией в противовес усиливающему влияние в регионе Китаю. Однако несмотря на санкции, Индия продолжает торговать с Россией.

В июне президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрою Моди и пригласил его посетить Украину.

По данным СМИ, Моди вероятно прибудет Украину в середине августа.

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