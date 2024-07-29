Блинкен обсудил с главой МИД Индии достижение мира в Украине

Отношения Украины с Индией

Индия воздерживается от прямой критики России за вторжение в Украину и призывает обе страны урегулировать конфликт путем диалога и дипломатии.

С момента вторжения Нью-Дели сопротивлялся давлению со стороны Запада с просьбой дистанцирования от Москвы и ссылался на свои давние связи с Россией, а также экономические потребности.

За последние несколько лет США пытается улучшить отношения с Индией в противовес усиливающему влияние в регионе Китаю. Однако несмотря на санкции, Индия продолжает торговать с Россией.

В июне президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрою Моди и пригласил его посетить Украину.

По данным СМИ, Моди вероятно прибудет Украину в середине августа.

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