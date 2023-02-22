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Блинкен обсудит с генсеком ООН помощь Украине и расширение "зернового соглашения"

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с генсеком ООН Антониу Гутерришем вопросы поддержки Украины и расширения "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госдепартамента США

Блинкен отправится в Нью-Йорк 23-24 февраля, чтобы принять участие в министерской встрече Совета Безопасности ООН по Украине.

"Госсекретарь встретится с генеральным секретарем ООН, чтобы обсудить широкий спектр экономической, военной и гуманитарной помощи, которую США и другие государства-члены ООН продолжают оказывать Украине", - говорится в сообщении.

Они также будут говорить о необходимости поддержки и расширения Черноморской зерновой инициативы.

На заседании СБ ООН Блинкен подчеркнет приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и будет призывать международное сообщество одобрить действия ООН, которые помогут обеспечить справедливый и крепкий мир в Украине.

Напомним, что на этой неделе Украина инициирует с Турцией и ООН вопрос о продлении "зернового соглашения" минимум на один год, включив в него порты Николаева.

Переговоры о продлении соглашения по Черноморскому зерновому коридору начнутся через неделю. В Мининфраструктуре надеются, что соглашение будет достигнуто.

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