Блинкен обсудит с генсеком ООН помощь Украине и расширение "зернового соглашения"

Блинкен отправится в Нью-Йорк 23-24 февраля, чтобы принять участие в министерской встрече Совета Безопасности ООН по Украине.

"Госсекретарь встретится с генеральным секретарем ООН, чтобы обсудить широкий спектр экономической, военной и гуманитарной помощи, которую США и другие государства-члены ООН продолжают оказывать Украине", - говорится в сообщении.

Они также будут говорить о необходимости поддержки и расширения Черноморской зерновой инициативы.

На заседании СБ ООН Блинкен подчеркнет приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и будет призывать международное сообщество одобрить действия ООН, которые помогут обеспечить справедливый и крепкий мир в Украине.