Блинкен в ближайшие дни в шестой раз посетит Израиль с начала войны с ХАМАС

Блинкен будет находиться в Израиле с 3 по 5 февраля.

"Ранее в этом месяце он посетил страну, где провел ряд напряженных встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и руководством Израиля в военное время. Это будет шестой визит Блинкена в страну с начала войны в октябре", - добавляет издание.

Война Израиля с ХАМАСом

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали военную атаку на территорию Израиля из сектора Газа. За первые несколько дней радикальные исламисты убили 1200 гражданских и солдат, а также похитили около 250 человек.

В ответ Израиль приступил к наземной военной операции в Секторе Газа против боевиков.

22 января ЦАХАЛ объявил о начале нового большого наступления на западную часть Хан-Юниса на юге региона. Впрочем, как пишет Reuters, уже через несколько дней Израиль и ХАМАС достигли предварительного согласия по прекращению огня на месяц и нового соглашения по освобождению заложников.

Визит Блинкена в Израиль

В начале января, Блинкен, во время визита в Израиль, выразил обеспокоенность "постоянными" сообщениями об израильских ударах, попадающих либо в гуманитарные объекты, либо приводящих к гибели большого количества гражданских лиц. В то же время США и Израиль наладили переговорный канал для обсуждения подробностей инцидентов в Секторе Газа.