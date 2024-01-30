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Блинкен в ближайшие дни в шестой раз посетит Израиль с начала войны с ХАМАС

Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен готовится в ближайшее время посетить Израиль. Это будет его шестой визит с начала войны между Тель-Авивом и ХАМАСом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Блинкен будет находиться в Израиле с 3 по 5 февраля. 

"Ранее в этом месяце он посетил страну, где провел ряд напряженных встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и руководством Израиля в военное время. Это будет шестой визит Блинкена в страну с начала войны в октябре", - добавляет издание.

Война Израиля с ХАМАСом

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали военную атаку на территорию Израиля из сектора Газа. За первые несколько дней радикальные исламисты убили 1200 гражданских и солдат, а также похитили около 250 человек.

В ответ Израиль приступил к наземной военной операции в Секторе Газа против боевиков.

22 января ЦАХАЛ объявил о начале нового большого наступления на западную часть Хан-Юниса на юге региона. Впрочем, как пишет Reuters, уже через несколько дней Израиль и ХАМАС достигли предварительного согласия по прекращению огня на месяц и нового соглашения по освобождению заложников.

Визит Блинкена в Израиль

В начале января, Блинкен, во время визита в Израиль, выразил обеспокоенность "постоянными" сообщениями об израильских ударах, попадающих либо в гуманитарные объекты, либо приводящих к гибели большого количества гражданских лиц. В то же время США и Израиль наладили переговорный канал для обсуждения подробностей инцидентов в Секторе Газа.

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